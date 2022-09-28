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Среда, 28 сентября 2022, 10:07 мск

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Добыча нефти и газа на проекте «Сахалин-1» остановлена

Добыча нефти на проекте «Сахалин-1» в настоящее время остановлена. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

По его словам, в апреле компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» уведомила о снижении объема добычи на проекте «Сахалин-1». Причина – форс-мажорные обстоятельства.

«Объем добычи нефти и конденсата за семь месяцев текущего года уменьшился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А на данный момент добыча нефти остановлена», – сказал глава региона во время выступления на пленарной сессии Дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина 2022».

По прогнозам, годовая добыча на проекте составит 4,2 млн тонн вместо планировавшихся 8,9 млн тонн.

«Снижение ожидается и по газу в связи с тем, что компания приостановила его добычу с 16 сентября 2022 года», – добавил Лимаренко.

В начале марта «дочка» ExxonMobil «Эксон Нефтегаз Лимитед» объявила о намерении выйти из проекта «Сахалин-1». Доля компании в проекте составляет 30%, у «Роснефти» – 20%, у японской Sodeco – 30% и у индийской ONGC – 20%.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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