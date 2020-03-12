Саудовская Аравия предложила ЕС покупать нефть по 25 долларов за баррель

Саудовская Аравия заявила о готовности утроить объемы поставок нефти в Европу по значительно более низким ценам, чем может предложить Россия, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что беспрецедентные скидки превращают европейский рынок в наиболее важную сферу передела рынка в нефтяной войне Эр-Рияда с Москвой.

Известно, что саудиты хотят поставлять нефть марки Arab Light в Роттердам по цене в 25 долларов за баррель, что значительно меньше того, что просит Россия за менее качественную нефть марки Urals. Источники агентства заявляют, что Saudi Aramco направило европейским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), в числе которых Royal Dutch Shell, BP, Total, OMV, Repsol и Cepsa, предложения на лимиты поставки нефти, которые значительно превышают традиционные объемы.

«Диапазон объема дополнительных поставок составлял от 25% до 200%, в зависимости от компании», – заявили не названые источники. Кроме того стало известно, что Минэнерго Саудовской Аравии потребовало нарастить добычу до 13 млн баррелей в сутки.

Напомним, в минувшую пятницу, 6 марта, страны ОПЕК+ 6 не смогли договориться об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти либо о ее продлении. По словам главы Минэнерго России Александра Новака, что Москва не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа. Россия предлагала сохранить существующие условия, а саудиты – дополнительно сократить добычу нефти. Разрыв соглашения вызвал обвал на рынке, в понедельник падение цен достигало 30%.

Эр-Рияд, Иван Гридин

Эр-Рияд. Другие новости 12.03.20

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