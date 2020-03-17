Саудовскую Аравию ждут крупные издержки из-за рекордного подорожания фрахта танкеров

Ставки фрахта супертанкеров для нужд нефтяных компаний достигли рекордных значений в связи с действиями Саудовской Аравии по снижению стоимости «черного золота», сообщает Bloomberg. Ранее Эр-Рияд объявил, что национальная компания Saudi Aramco готова проавать нефть в Европу по цене 25 долларов за баррель.

По данным Tankers International, ставка фрахта супертанкера Princess Mary перевалила отметку $400 тыс. в сутки. Колебания курса на нефтяном рынке началось после того, как страны ОПЕК+ 6 марта расторгли сделку. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, на чем настаивали саудиты. После провала сделки мировые цены на нефть снизились на 30%. Спрос на танкеры вырос на фоне наращивания Россией и Саудовской Аравией нефтедобычи в стремлении победить в ценовой войне.

По оценкам опрошенных Bloomberg экспертов, России имеет ряд преимуществ, чтобы выстоять в разгоревшейся нефтяной войне с Саудовской Аравией. Впрочем, аналитики IHS Markit допускают, что противостояние Москвы и Эр-Рияда может обернуться переизбытком предложения на рынке в объеме от 800 млн до 1,3 млрд баррелей.

Эр-Рияд, Иван Гридин

Эр-Рияд. Другие новости 17.03.20

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