Предсказавший кризис 2008 года экономист предупредил о новых потрясениях

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший финансовый кризис 2008 года, заявил о том, что мир находится на краю новых экономических потрясений, которые могут оказаться более значительными, чем ранее, пишет Independent.

Портал отмечает, что аналитик указал на существование так называемых «пузырей» на рынках европейской недвижимости, американских акций и других. Они могут лопнуть в любой момент, а толчком к этому может послужить распространение по миру коронавируса нового типа Covid-19.

По оценкам экономиста, нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на 100 трлн долларов.

Как писал «Новый День», ранее стало известно, что индекс финансового стресса, рассчитанный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА) имеет тревожные показатели – близость финансового кризиса. Индекс достиг уровня 3,12 пункта, превысив пороговое значение в два с половиной пункта. Впрочем, агентство указывает, что это вовсе не означает переход системы в состояние кризиса, а лишь говорит о повышенной вероятности реализации такого сценария.

Так, в начале 2016 года данный индекс кратковременно превышал критическую отметку в 2,5 пункта, но финансового кризиса за этим не последовало. В качестве факторов агентство указывает на вспышку коронавирусной инфекции, которая негативно повлияла на мировую экономику и обвалу цен на нефть. «В связи с распространением болезни за пределами Китая снижается экономическая активность во многих странах, вследствие чего сокращается и спрос на нефть», – указано в комментарии.

В конце прошлой недели России и ОПЕК+ не удалось договориться о снижении добычи «черного золота» в связи с завершением действия предыдущей сделки и снижением потребления на фоне распространения по миру коронавируса COVID-19. В выходные Саудовская Аравия заявила о наращивании добычи и о введении скидок на нефть для всех клиентов. Обрушение нефтяных рынков вызвало тотальную распродажу на мировых фондовых площадках.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 12.03.20

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