«Цены рухнут»: эксперт предупредил о коллапсе на нефтяном рынке

Мировые цены на нефть рухнут, если участники Организации стран-экспортеров нефти и нефтедобывающие государства, не входящие в картель (ОПЕК+), не договорятся в ближайшее время об общих правилах игры. Об этом заявил экс-министр энергетики США Дэн Бруйетт.

«Если никакого соглашения по добыче не будет, а страны начнут поступать каждая по-своему или заниматься собственным производством, вы можете получить коллапс цен на нефть», – цитирует его слова «Прайм».

При этом экс-министр отметил, что стоимость «черного золота» выше 100 долларов за баррель также не отвечает интересам большинства государств. «Думаю, что страны понимают, что цена в 100 долларов за баррель не отвечает их интересам», – псказал он.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ почти неделю не могут договориться об уровнях добычи с августа, что грозит дефицитом на рынке нефти.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 06.07.21

С QR-кодом без записи: в МФЦ появились привилегии вакцинированных. / «Жесткие меры»: Кремль оценил перспективы закрытия границ между регионами РФ. / Обнуление господдержки: льготная ипотека не привела к увеличению доступности жилья для россиян. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»