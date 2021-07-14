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Среда, 14 июля 2021, 17:06 мск

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СМИ: Эмираты пошли на компромисс в сделке об уровне добычи нефти

Фото: opec.org

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) достигли компромисса по сделке ОПЕК+, согласно которому для страны базовый уровень добычи «черного золота» будет повышен до 3,65 млн баррелей в сутки с мая 2022 года, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сообщается, новая точка отсчета для ОАЭ будет применяться с мая 2022 года после окончания текущего срока сделки ОПЕК+. Сейчас базовый уровень добычи нефти для ОАЭ составляет 3,168 млн баррелей в сутки. Первоначально Эмираты настаивали на его повышении до 3,8 млн и блокировали дальнейшие переговоры.

Предполагается, что в ближайшее время будет официально объявлено о дате заседания ОПЕК+.

Москва, Светлана Антонова

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