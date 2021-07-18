Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти на 400 баррелей в сутки

Страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2022 года. Они будут ежемесячно наращивать объемы добываемого сырья на 400 тыс. баррелей в сутки, говорится в сообщении на сайте альянса.

Соглашение об увеличении добычи будет действовать с августа и до тех пор, пока страны не выйдут из обязательств по сокращению объемов на 5,8 млн баррелей в сутки. Предполагается, что запланированные действия позволят к сентябрю 2022 года завершить корректировку нефтедобычи.

В декабре 2021 года страны-участницы договора вновь оценят состояние рынка. При этом ежемесячные заседания продолжатся. На время пандемии – в онлайн-формате.

Напомним, ОАЭ и члены ОПЕК пришли к компромиссу и повысили базовый уровень добычи «черного золота» для страны до 3,65 млн баррелей в сутки с мая 2022 года.

Как сообщал «Новый День», эксперт предупредил об угрозе для мировых цен на нефть, если участники ОПЕК+ не договорятся об общих правилах действий.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 18.07.21

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