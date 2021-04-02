«Еще полгода и ОПЕК+ сойдет на нет»: для России соглашение становится не выгодным

В ближайшее время цены на нефть будут расти. Тем не менее, как считает экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, соглашение ОПЕК+ в ближайшие полгода может «сойти на нет» – Россия уже не очень заинтересована в ограничениях. Такое мнение он высказал в комментарии РИА «Новый День».

Эксперт отметил, что новое соглашение ОПЕК+ является «попыткой сохранить высокие комфортные для всех участников цены на нефть», но целесообразность дальнейших ограничений нефтедобычи – под вопросом. «Но, по большому счету необходимости в сделке я уже не вижу. Я думаю, еще полгода и ОПЕК+, если нельзя сказать развалится, то сойдет на нет», – сказал он.

Вязовский пояснил, что мировая экономика постепенно начинает восстанавливаться после коронавирусной остановки. «Растут авиаперевозки, темпы вакцинации во всех развитиях страна нарастают, значит, спрос на нефть будет расти. Да, есть и тревожные факторы, такие как локдаун во Франции, но пока можно ожидать, что спрос на энергоносители будет увеличиваться», – уточнил аналитик.

По его оценке, цены на нефть также будут поддерживаться искусственным путем. «А самое главное – на рынки нефтяных фьючерсов попадут и уже попали огромные заливы денег, которые осуществляют, в первую очередь, американцы. В нефтяных фьючерсах до половины оборота составляет не спрос и предложение потребителей. Это – спекулятивные сделки на повышение котировок. Нужно ожидать, что именно на этих факторах будут расти цены на нефть», – обратил внимание экономист.

При этом Вязовский отметил, что с учетом этих тенденций Россия не очень заинтересована в ОПЕК +. «Это ограничение нашей добычи, значит – и доходов страны. До половины доходов федбюджета – это налоги на добычу полезные ископаемых. Другие полезные ископаемые тоже коррелируют с ценами на нефть. Нефть растет – растет металл», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», ранее стало известно, что организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государства, не входящие в картель, приняли неожиданное решение увеличить добычу нефти в ближайшие три месяца на 2 млн баррелей в сутки.

Россия и Казахстан, в отличие от других стран ОПЕК+, получили возможность нарастить добычу чуть меньше: в апреле на 130 тысяч б/с и 20 тысяч б/с соответственно.

После того, как стали известны детали соглашений, цены на нефть подскочили вверх. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам торгов в четверг выросла на $2,12 (3,4%) – до $64,86 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась на $2,29 (3,9%) – до $61,45 за баррель.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 02.04.21

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