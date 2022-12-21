Россия снизила нефтяной экспорт в декабре из-за санкций

Экспортные поставки российской нефти снизились в декабре на 11% в сравнении с прошлым месяцем на фоне эмбарго Евросоюза и ценового потолка на нефть. Сейчас экспортируется примерно 560 тысяч тонн в сутки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание отмечает, что эффект ценового потолка, установленного на уровне $60 за баррель, пока не столь заметен из-за предусмотренного санкциями переходного периода в 45 дней. В этот период можно отгружать нефть без применения потолка по сделкам, заключенным до 5 декабря.

Введенные странами Запада новые ограничительные меры пока не оказали заметного влияния на добычу. На данный момент отечественные компании добывают около 1,49 млн тонн нефти в сутки, что немного выше уровня ноября. Ожидается, что Россия по итогам года может приблизиться к уровню добычи в 535 млн тонн, увеличив добычу на 2% по сравнению с 2021 годом, говорится в статье. Впрочем, по оценке Центра стратегических разработок, добыча «черного золота» в РФ из-за потолка цен и эмбарго может сократиться в 2023 году на 10-25% относительно результатов текущего года.

«Ограничения на экспорт вынуждают российские нефтекомпании увеличивать нефтепереработку», – пишет газета. По ее данным, загрузка российских нефтеперерабатывающих заводов увеличилась на 1,5%, до 794 тыс. тонн в сутки.

По мнению Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, сейчас в России может повториться ситуация марта 2022 года, когда экспорт снижался при стагнации добычи. Эксперт полагает, что это связано с тем, что снижение добычи требует времени, т.е. компании должны определиться со стратегией и провести необходимые технические мероприятия.

Кондратьев также отметил, что в России отсутствуют большие нефтехранилища, которые позволили бы регулировать поставки, не допуская сокращения добычи. С большой вероятностью добыча нефти в стране снизится уже в январе 2023 года и останется на низких уровнях до весны, считает он. Эксперт связывает это с относительно слабым спросом на мировом рынке и вводимым ЕС с 5 февраля 2023 года эмбарго на российские нефтепродукты.

Ранее Bloomberg сообщил, что объемы морских поставок российской нефти упали на 54% (1,86 млн баррелей в сутки) за первую полную неделю действия потолка цен. Этот расчет агентство сделало на основании информации о передвижении судов. Общий экспорт российской нефти за неделю составил 1,6 млн баррелей. Впрочем, Bloomberg предупредил, что к этим данным следует относиться осторожно, поскольку расчет поставок за неделю зависит от сроков составления графика грузов, погоды и даже качества сигнала, которые передают сами суда.

Москва, Наталья Петрова

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