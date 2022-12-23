Новак рассказал, как Россия ответит на потолок цен на нефть

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва в ответ на ценовой потолок запретит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать его соблюдения.

«В рамках этого указа – запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом», – сказал Новак в интервью телеканалу «Россия 24» (цитата по «Прайм»).

Вице-премьер добавил, что Россия в связи с этим решением готова идти на снижение нефтедобычи. Так, в начале 2023 года может быть сокращение примерно на 500-700 тыс. баррелей в сутки, т.е. примерно на 5-7%, рассказал Новак. Он отметил, что этот объем незначительный, но, тем не менее, «такие риски существуют».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что подпишет указ об ответных мерах на введение ценового потолка на российскую нефть «где-нибудь в понедельник-вторник».

«Это предупредительные меры, потому что какой бы то ни было индивидуальный ущерб для России и экономики российской не просматривается», – пояснил он, отметив, что Россия продает нефть примерно «по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка».

Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставку российской нефти по морю в Евросоюз. Также с той же даты начал действовать регулируемый потолок цен на российскую нефть, доставляемую морем, на уровне $60 за баррель. Эту ограничительную меру ранее согласовали ЕС, страны G7 и Австралия. При этом в течение переходного периода в 45 дней можно отгружать нефть без применения ценового потолка по сделкам, заключенным до 5 декабря.

Москва, Наталья Петрова

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