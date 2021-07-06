«Рост дефицита и нездоровое падение»: на нефтяном рынке назревает кризис

На мировом рынке нефти назревает новый кризис, который связан с проблемами на переговорах Организации стран-экспортеров нефти и нефтедобывающих государств, не входящих в картель (ОПЕК+), Стороны не могут договориться о новом уровне добычи «черного золота». Как полагают эксперты, ситуация может привести к острому дефициту нефти, пишет газета «Коммерсант».

Издание отмечает, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) блокируют согласованный Саудовской Аравией и Россией вариант медленного повышения квот, настаивая на росте собственной добычи. ОПЕК+ планировал объявить об уровне добычи на август в понедельник, но страны-участницы не смогли согласовать новые квоты. Дата новых переговоров пока не назначена.

При этом требование ОАЭ создает опасный прецедент, поскольку другие участники сделки смогут выдвинуть аналогичные условия. Отсутствие договоренности означает, что квоты ОПЕК+ на август не вырастут, что усугубит явный дефицит нефти на рынке.

«Пока спрос не восстановился, отпускать добычу опасно. Если сделка развалится, может повториться ситуация марта 2020 года, когда Саудовская Аравия начала наращивать добычу при падающем спросе. Но и сдерживать добычу неправильно – это приведет к росту дефицита и нездоровому падению уровня товарных запасов», – пояснил эксперт Fitch Дмитрий Маринченко.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 06.07.21

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