После «выползания» из кризиса: эксперт прогнозирует нефть по $200 за баррель

Мировая экономика, которая сейчас пока только «выползает» из кризиса, еще увидит нефть по 200 долларов за баррель. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, комментируя решение ОПЕК+ о повышении объемов нефтедобычи.

«Мировая экономика еще увидит очень высокие цены на нефть, увидит и 200 долларов за баррель, но это будет не скоро. Пока на фоне такого хрупкого экономического оживления, не очень-то устойчивого, ОПЕК+ действует очень осторожно. И принятое решение немного увеличить квоты по добыче говорит о том, что они рассчитывают на то, что спрос будет больше, и соответственно, что полностью преодолен избыток нефти прошлогодний, который вызвал столь сильное обрушение мировых цен на нефть, и сокращение производства и потребления тоже остается в прошлом. Следовательно, можно потихоньку наращивать объемы добычи», – считает Колташов.

По прогнозу эксперта, добыча нефти и дальше будет увеличиваться по мере восстановления мировой экономики. «Я думаю, что дальше квоты будут повышаться еще. Это первое такое решение, потому что прошлое решение было не менять квоты. Следовательно, валютная выручка будет расти у России от продажи нефти. Просто пока что это будет происходить из-за некоторого увеличения объема, но к объему постепенно прибавится и увеличивающаяся цена. Но как быстро будет повышаться цена – открытый вопрос. Насколько она будет устойчива – это тоже открытый вопрос, потому что очевидно, что мировая экономика выползает из эпохи кризиса, именно выползает, не выходит оттуда», – подытожил Колташов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.04.21

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