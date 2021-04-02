Внезапное решение: чем обернется новое соглашение ОПЕК+

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государства, не входящие в картель, приняли решение увеличить добычу нефти в ближайшие три месяца на 2 млн баррелей в сутки. Эксперты опасаются, что в условиях новой волны коронавируса и тенденции к снижению цен этот шаг может обрушить котировки «черного золота».

Как пишет «Коммерсантъ», участники соглашения ОПЕК+ будут наращивать производство по 350 тысяч баррелей в сутки (б/с) в мае и июне, и на 441 тысячу б/c – в июле. При этом Саудовская Аравия, которая настаивала на сохранении жестких квот, резко изменила свое мнение по итогам телефонных переговоров с представителями США и России. В итоге в мае-июле ОПЕК+ увеличит производство на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с), а Эр-Рияд поэтапно свернет свое добровольное сокращение на 1 млн б/с.

Сообщается, что Россия и Казахстан в отличие от других стран ОПЕК+, получили возможность нарастить добычу чуть меньше: в апреле на 130 тысяч б/с и 20 тысяч б/с соответственно. Вице-премьер Александр Новак отметил, что по новому соглашению Россия получила возможность дополнительно увеличить добычу на 114 тысяч б/с совокупно за май-июль.

Он также пояснил, что неожиданное решение стран связано с сокращением объемов запасов нефти в хранилищах, а превышение уровня коммерческих запасов над средним за пять лет снизилось в четыре раза с июля 2020 года, до 50 млн баррелей. «Такими темпами мы считаем, что в ближайшие два-три месяца остатки должны прийти к нормальному уровню, к нормальному соответствию пятилетнего среднего значения», – сказал он.

Стоит отметить, что после того, как стали известны детали соглашений, цены на нефть подскочили вверх. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам торгов в четверг выросла на $2,12 (3,4%) – до $64,86 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась на $2,29 (3,9%) – до $61,45 за баррель.

Как отметил аналитик Price Futures Group Фил Флинн, решение стран ОПЕК+ выглядит особенно удивительным сейчас на фоне «понижения техническим комитетом ОПЕК+ оценки роста спроса на нефть в 2021 году» – с 5,9 млн б/с до 5,6 млн б/с. Он пояснил, что мера не может решить проблему дефицита сырья в будущем, а в настоящем выглядит нерациональной. «Нефтедобывающие страны признают, что миру будет требоваться больше нефти, поскольку экономика США открывается, однако планируемое увеличение добычи является столь несущественным, что, если спрос полностью восстановится, рынок столкнется с дефицитом сырья», – сказал он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 02.04.21

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