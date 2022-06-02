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Четверг, 2 июня 2022, 18:11 мск

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ОПЕК+ согласовал повышение нефтедобычи: цены на «черное золото» возобновили рост

Организация стран-экспортеров нефти и государства, не входящие в картель, (ОПЕК+) согласовали повышение уровня нефтедобычи в июле и августе: вместо планировавшегося ежемесячного роста на 432 тысячи баррелей в сутки будет 648 тысяч баррелей в сутки. Однако аналитики считают, что это очень незначительное изменение, которое вряд ли повлияет на ситуацию на рынке.

«Это довольно незначительное изменение, но оно намекает на грядущий жесткий баланс в конце этого года, когда санкции ЕС в отношение России начнут оказывать влияние. Вопрос в том, есть ли еще что-нибудь в баке ОПЕК», – пояснил директор Enverus Intelligence Research Билл Фаррен-Прайс (Bill Farren-Price), слова которого цитирует «Прайм».

После новостей о решении ОПЕК+ стоимость «черного золота» возобновила рост. По состоянию на 16:51 мск, цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,54% – до $117 за баррель, июльских фьючерсов на американскую нефть WTI – на 0,69% – до $116.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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