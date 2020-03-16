Финансовый рынок России снова штормит: рубль резко упал на дешевеющей нефти

Российский рубль активно падает на торгах на Московской бирже в понедельник, 16 марта, на фоне стремительно дешевеющей нефти. На открытии торговой сессии доллар стал дороже 74 рублей, евро превысил 82 рубля. В дальнейшем единая европейская валюта взлетела выше 84 рублей, доллар вплотную подобрался к отметке 75 рублей.

По состоянию на 11:36 мск, «американец» торгуется по 74,91 рубля, что на 2,31 рубля выше к уровню закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту вырос на 3,31 рубля, до 8404 рубля.

Рухнули также основные российские биржевые индексы. Индекс РТС на 11:51 мск упал на 5,02% до 941,91 пункта. Индекс Мосбиржи потерял 3,39%, упав до 2237,77 пункта.

Мировые цены на нефть тем временем продолжают активно снижаться. Стоимость майского фьючерса североморской нефтяной смеси Brent на Лондонской бирже ICE Future по состоянию на 11:31 мск снижалась на 7,15% до 31,59 доллара за баррель. Цена апрельского фьючерса на американскую легкую нефть WTI к этому времени падала на 5,1% до 30,19 доллара за баррель. По итогам прошлой недели нефть Brent подешевела на 25%, а WTI – на 23%.

Нефтяной рынок обвалился после того, как России и ОПЕК+ 6 марта не удалось договориться о снижении добычи «черного золота» в связи с завершением действия предыдущей сделки и падением потребления на фоне пандемии коронавируса. Саудовская Аравия при этом объявила о наращивании добычи и о введении скидок на нефть для всех клиентов. После этого мировые цены на нефть рухнули более чем на треть – до 30 долларов за баррель.

Обрушение нефтяных рынков вкупе с опасениями стремительного распространения COVID-19 в мире вызвали тотальную распродажу на мировых фондовых площадках. В итоге это привело к резкому падению российского рубля. 9 марта стоимость евро на международном финансовом рынке достигала отметки в 86 рублей, доллар торговался на уровне 75 рублей. На следующий день Банк России начал продажу иностранной валюты на внутреннем рынке для поддержания рубля.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.03.20

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