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Ушедший из России японский автогигант уволит десятки тысяч сотрудников

Автоконцерн Nissan Motor планирует уволить порядка 20 тысяч сотрудников. Сокращения коснутся как персонала в Японии, так и за рубежом. Об этом сообщает информационное агентство NHK со ссылкой на источники.

Сокращение численности персонала проводится в рамках реструктуризации бизнеса на фоне растущих издержек. В результате работу потеряют около 15% штата компании.

Увольнения будут проходить как в Японии, так и за рубежом, сообщили собеседники агентства. В частности, планируется закрыть три завода, включая производственную площадку в Таиланде.

Причиной стало падение мировых продаж автомобилей Nissan. На этом фоне в компании ожидают убыток в 750 млрд иен (порядка 5,1 млрд долларов) по итогам завершившегося в конце марта финансового года.

Токио, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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