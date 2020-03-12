Еще три страны вступили в «нефтяную войну» против России

Вслед за Саудовской Аравией еще две ключевые страны – участницы ОПЕК – Ирак и Кувейт – объявили о снижении цен на сырую нефть в апреле, сообщает Bloomberg. Объединенные Арабские Эмираты ввели скидки для февральских продаж – это было сделано задним числом, в январе.

В частности, Ирак снизил цены на нефть марки Basrah Light на 5 долларов за баррель при поставках на азиатский рынок, Кувейт понизил стоимость сырья для покупателей в Азии на 6 долларов, так же как и Саудовская Аравия. ОАЭ снизили цену на «черное золото» для февральских продаж на 1,63 доллара. При этом Ирак намерен существенно нарастить добычу.

Как отмечает Bloomberg, данные решения приняты на фоне «нефтяной войны» между Россией и Саудовской Аравией, которая угрожает бюджетам стран-производителей нефти и снижает рыночную стоимость энергетических активов.

Напомним, в минувшую пятницу, 6 марта, России и ОПЕК+ не удалось договориться о снижении добычи «черного золота» в связи с завершением действия предыдущей сделки и снижением потребления на фоне распространения по миру нового коронавируса. Саудовская Аравия заявила о наращивании добычи и о введении скидок на нефть для всех клиентов. После этого мировые цены на нефть рухнули на треть. Обрушение нефтяных рынков вкупе с опасениями стремительного распространения COVID-19 в мире вызвало тотальную распродажу на мировых фондовых площадках. После обвала нефтяных котировок российский рубль рухнул на международном валютном рынке: 9 марта стоимость евро достигала отметки в 86 рублей, доллар торговался на уровне 75 рублей. На следующий день Банк России начал продажу иностранной валюты на внутреннем рынке для поддержки рубля.

Сегодня на фоне объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса североморская нефтяная смесь Brent на Лондонской бирже ICE Future подешевела почти на 5% и продается по цене 34,37 доллара за баррель с поставками в мае. Стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть WTI снизилась почти на 4%, до 31,75 долларов за баррель.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 12.03.20

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