«Мы ввязались в войну, в которой не можем победить…» России угрожает новая девальвация

Россия ввязалась в «нефтяную войну», которую не сможет выиграть. Как считает экономист, вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский, ближайшие два месяца финансовые власти попытаются сдержать инфляцию из политических соображений накануне голосования по поправкам в Конституцию, но после мая нужно ожидать новую волну девальвации. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

По мнению Вязовского, повторения кризиса 2008 года пока ждать не следует. «В России большие золотовалютные резервы. Та девальвация рубля, которая произошла, будет купирована интервенциями ЦБ – он уже объявил вместе с Минфином, что будет продавать валюту», – обратил внимание он.

В то же время экономист подчеркнул, что власти сейчас приложат максимум усилий, чтобы не допустить масштабной девальвации. «Властям не нужна никакая продолжающаяся паника на финансовых рынках и совершенно не нужен скачок инфляции. Понятно, что в этом случае импортные товары подорожают, а в розничной торговле они составляют до половины от всего объема. Население не будет довольно этим фактом, особенно, на фоне падающих доходов. Поэтому сейчас, я думаю, для защиты рубля будет предпринято все», – сказал Вязовский.

По его оценке, рычаги, которые используют монетарные власти, на определенном промежутке времени, увенчаются успехом. «Это остудит пыл спекулянтов, и атака на рубль прекратится. А дальше будет зависеть от цен на нефть. Падение цен на нефть на 10% приводит к девальвации на 3%. Если нефть будет падать – а, я думаю, она будет падать – так быстро противоречия с Саудовской Аравией и другими нефтедобывающими станами решить не удастся – ЦБ будет вынужден тратить золотовалютные резервы и средства ФНС, чтобы не допустить масштабной девальвации. Почему она не нужна? У нас в апреле голосование за Конституцию. А вот после того как пройдет голосование…» – отметил он.

Согласно прогнозу Вязовского, новая волна девальвации возможна уже в мае. «Май – традиционно плохой месяц, у трейдеров даже пословица есть «Продай май, и иди гуляй» – в том смысле, что в мае все падает. Тут возможна новая волна девальвации. Думаю, рубль, вполне возможно, может уйти к доллару ниже 80», – отметил он.

Экономист пояснил, что во многом такой негативный сценарий связан с политикой в отношении ОПЕК+ и попытками выбить американских сланцевых производителей нефти с рынка. При этом, по его словам, время для начала этой «войны», как и ее последствия, власти просчитали плохо.

«Те, кто это начал, не понимают, что у сланцевых производителей в США все хеджировано. Это особенность работы западных компаний – у них застрахована выручка на уровне $60 за бочку. Даже если курс обвалится до $20 за бочку, они получат страховку от банков. Выбить сланцевиков с рынка в этом году не получится. У арабов себестоимость – $8 за бочку – там нет таких затрат, чтобы добывать. У нас себестоимость добычи нефти около $30, ниже – это удар по нефтеперерабатывающим компаниям и бюджету. А бюджет сверстан из курса $42 за бочку… Цена сейчас уже ниже. Похоже, мы ввязались в войну, в которой не можем победить. У нас, конечно, есть запас прочности, чтобы вести эту войну, но резервы быстро будут растрачиваться», – заключил Вязовский.

Как сообщал «Новый День», в конце прошлой недели России и ОПЕК+ не удалось договориться о снижении добычи «черного золота» в связи с завершением действия предыдущей сделки и снижением потребления на фоне распространения по миру коронавируса COVID-19. Саудовская Аравия заявила о наращивании добычи и о введении скидок на нефть для всех клиентов. Обрушение нефтяных рынков вызвало тотальную распродажу на мировых фондовых площадках. После обвала нефтяных котировок рубль упал на международном валютном рынке: стоимость евро достигала отметки в 86 рублей, доллар торговался на уровне 75 рублей. 10 марта Банк России начал продажу иностранной валюты на внутреннем рынке для поддержки рубля.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 11.03.20

Собянин отменил «Крымскую весну»: в Москве введен запрет на крупные массовые мероприятия. / «Наперсточники» и «провинциальный театр»: сенатор оценила процесс утверждения поправки об обнулении президентских сроков Путина. / Владелец «Московского Школьника» готов выиграть второй суд в случае новой «кляузы» Навального. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»