«Роснефть» тратит на дивиденды несоизмеримые суммы: в Госдуме возмутились расширяющимся льготам для добывающей отрасли

Сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента в центре внимания оказались льготы для нефтегазодобывающих компаний. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя обратила внимание, что правительство РФ даже не скрывает, что через 10 лет льготируемый объем добычи углеводородов дойдет до 90%, а это принесет бюджету страны огромные убытки.

Такое заявление прозвучало при рассмотрении законопроекта нулевой ставке налога на добычу полезных ископаемых для освоения новых морских месторождений на севере России. «Понятно, что там суровые природные условия, что нужно добывать нефть, не снижая ее количества, – признала парламентарий. – Но мы должны понимать, что этот законопроект – не первая льгота для нефтегазовых компаний».

Как отметила депутат, несколько лет назад даже глава государства говорил о введении моратория на такие льготы, однако у нефтяников мощное лобби, которое позволяет им выбивать на законодательном уровне все новые преференции, что приносит убытки бюджетам разных уровней. «Если мы посмотрим по цифрам, то, по оценкам Минфина, за 2018 год послабления нефтяникам обошлись федеральному бюджету почти в 3 трлн рублей, – отметила Ганзя. – Налоговые льготы нефтегазовым компаниям по сравнению с 2011 годом выросли более чем в 4 раза. А расширение этой поддержки отрицательно влияет на доходы бюджета, и не дает отдачу в виде роста инвестиций – это тоже по данным Минфина».

Депутат уточнила, что за пять лет доля льготируемой добычи нефти почти удвоилась – с 26% до 50%, при этом суммарный объем добычи не менялся. «Получается, хотя льготы удвоились, инвестиции выросли лишь на 33%, то есть примерно на 350 млрд рублей, это опять по данным Минфина», – констатировала Ганзя.

Парламентарий также отметила, что, по оценкам того же министерства, через 10 лет льготируемая добыча может возрасти до 90%. «Мы можем получить выпадающие доходы в сумме около 2,3 трлн рублей, – подчеркнула депутат. – Эти льготы не настолько значимы для привлечения инвестиций. Мы, безусловно, законопроект поддержим в первом чтении, но нам надо проанализировать эффективность каждой налоговой льготы, которую мы предоставляем нефтегазовым компаниям».

При этом парламентарий подчеркнула, что особенно это касается компании «Роснефть». «Я могу вам сказать, что прибыль «Роснефти» за предыдущий год, хоть и говорили, что он был тяжелым для них, составила 708 млрд рублей, – заявила Ганзя. – 191 млрд рублей она планирует отдать в виде дивидендов. У нас на строительство школ запланировано 25 млрд рублей! Это несоизмеримые цифры».

«Мы обращаемся к Минфину, чтобы был проведен тщательный анализ эффективности каждой льготы для каждой нефтегазовой компании», – повторила Ганзя, обращаясь к представителю правительства РФ в Госдуме.

Законопроект предусматривает внесение поправок в Налоговый кодекс для оптимизации НДПИ компаниям, добывающим углеводороды на новых морских месторождениях. Речь идет о северной части Охотского моря, южной части Баренцева моря, Печорском и Белом морях, Японском море.

Ставка НДПИ устанавливается на нулевом уровне для добычи газового конденсата совместно с горючим природным газом, добываемого и используемого исключительно для производства сжиженного природного газа или для производства нефтехимической продукции, на новых производственных мощностях до достижения объема добычи 250 млрд кубометров. Месторождения должны быть расположены в границах Архангельской области, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Якутии и Чукотки.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.02.20

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