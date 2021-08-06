Украина вновь обвинила Германию и Францию в потере Крыма

Россия присоединила Крым, потому что в 2008 году Германия и Франция выступили против предоставления Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.

По его словам, Берлин и Париж на саммите НАТО 2008 в Бухаресте в последний момент сорвали «готовое решение» по предоставлению ПДЧ Украине, что в последствии якобы сыграло главную роль в решении России присоединить Крым.

«Я хорошо знаком с этими вопросами, каким образом они готовились и в последние день-два все ломалось, скажем так. Именно эти страны, Франция и Германия, объясняли, что нельзя злить Россию. Ну так подождите, а мы? После 2010 года, после 2013 года и того, что мы сегодня имеем, – это все последствия нежелания злить Россию», – рассуждает Данилов.

Напомним, ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО не даёт «Незалежной» никаких гарантий безопасности, так как на статус ПДЧ не распространяется пятая статья о немедленной военной помощи в случае нападения на одного из членов Альянса.

Отметим, Данилов уже обвинял недавно Германию и Францию в том, что они «пренебрегают безопасностью Украины и своими обязательствами в рамках «нормандского формата» по урегулированию в Донбассе». Кроме того, по его словам, именно по вине Берлина и Парижа Украина и Грузия утратили ранее части своих территорий.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.08.21

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