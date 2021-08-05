План действий по членству в НАТО несёт смертельную угрозу для Украины – Климкин

Предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО (специальный подготовительный период для кандидатов – прим. «НД»), на котором так настаивает президент Зеленский, не даёт «Незалежной» никаких гарантий безопасности, так как на статус ПДЧ не распространяется пятая статья о немедленной военной помощи в случае нападения на одного из членов Альянса.

Вместе с тем, ПДЧ для Украины крайне разозлит Путина, говорившего недавно о «красных линиях», и он посчитает, что теперь у Москвы развязаны руки для наступления в Донбассе.

Как передаёт кореспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Мы говорим, План действий по членству в НАТО, ПДЧ. Очень правильная история, и мы за это должны бороться. Но! Если ПДЧ будет завтра, то послезавтра больше безопасности не будет.

На самом деле, безопасности от ПДЧ будет ещё меньше, поскольку у Путина будет причина пытаться разрушить наше государство как таковое. Путин поднимет это на щит как прямую угрозу России, возьмёт флаг и пойдёт вперёд», – приводит «ПолитНавигатор» слова Климкина.

Экс-глава МИД считает, что необходимо получить от Запада самые твёрдые гарантии безопасности, прежде чем просить статус ПДЧ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.08.21

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