План действий по членству в НАТО несёт смертельную угрозу для Украины – Климкин

Предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО (специальный подготовительный период для кандидатов – прим. «НД»), на котором так настаивает президент Зеленский, не даёт «Незалежной» никаких гарантий безопасности, так как на статус ПДЧ не распространяется пятая статья о немедленной военной помощи в случае нападения на одного из членов Альянса.
Вместе с тем, ПДЧ для Украины крайне разозлит Путина, говорившего недавно о «красных линиях», и он посчитает, что теперь у Москвы развязаны руки для наступления в Донбассе.
Как передаёт кореспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Мы говорим, План действий по членству в НАТО, ПДЧ. Очень правильная история, и мы за это должны бороться. Но! Если ПДЧ будет завтра, то послезавтра больше безопасности не будет.
На самом деле, безопасности от ПДЧ будет ещё меньше, поскольку у Путина будет причина пытаться разрушить наше государство как таковое. Путин поднимет это на щит как прямую угрозу России, возьмёт флаг и пойдёт вперёд», – приводит «ПолитНавигатор» слова Климкина.
Экс-глава МИД считает, что необходимо получить от Запада самые твёрдые гарантии безопасности, прежде чем просить статус ПДЧ.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 05.08.21
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