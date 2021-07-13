Посол Франции на Украине советует Киеву не мечтать о НАТО

Руководство Украины должно сосредоточиться на реформах в армии, которые прописаны в отдельных пунктах коммюнике саммита НАТО, прошедшего 12 июня в Брюсселе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен, отвечая на вопрос журналистов об отсутствии консенсуса в НАТО по «Незалежной».

По его словам, «консенсус» среди членов Альянса сейчас заключается в одном – Украина должна реализовать те программы, которые прописаны в рамках Расширенного партнерства НАТО-Украина. Разговоры о Плане действий (ПДЧ) по предоставлению Украине членства в Альянсе не имеют отношения к реальности.

«Мы отдаем предпочтение и настаиваем на реализации того, что было решено в прошлом году, в частности, в рамках Расширенного партнерства между НАТО и Украиной...

Сейчас консенсус, как я уже говорил, заключается в реализации того, что существует, о чем уже было заявлено, в частности, в заключительном коммюнике саммита НАТО в Брюсселе. Давайте выполнять домашнее задание и не открывать перспективу, которая не является реалистичной», – подчеркнул французский посол.

Напомним, ранее спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что проведение реформ не гарантирует Украине место в альянсе. Принятие стран в НАТО зависит не столько от технических критериев, сколько от политических решений.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.07.21

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