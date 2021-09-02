Никаких сроков: Байден развеял надежды Зеленского на практическое сближение Украины и НАТО

Президент США Джо Байден, вопреки ожиданиям Киева, не стал обозначать никаких сроков по предоставлению Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», президент США на встрече с Зеленским заявил, что Америка не может действовать в этом вопросе в одиночку – без одобрения своих европейских союзников.

Как известно, Берлин и Париж категорически возражают против предоставления Украине ПДЧ в НАТО.

Мало того, Вашингтон никак не отреагировал на просьбы Киева наделить Украину статусом главного партнёра США вне НАТО. Подобный статус был у Афганистана до недавнего падения марионеточного кабульского режима.

Напомним, ранее посол Франции на Украине посоветовал Киеву не мечтать о НАТО.

Недавно экс-президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина не соответствует критериям для членства ЕС, а вступление в НАТО невозможно без разрешения территориальных вопросов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.09.21

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