«Не Таллину решать» – в Киеве обиделись на слова президента Эстонии о неготовности Украины к вступлению в ЕС и НАТО

Вопрос о членстве Украины в ЕС и НАТО зависит исключительно от совместного решения Германии, Франции и США, но никак не от Эстонии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева, комментируя интервью президента Эстонии Керсти Кальюлайд, в котором она заявила, что Украина не соответствует критериям ЕС, а вступление в НАТО невозможно без решения территориальных вопросов.

По его словам, многие новые члены Евросоюза и Северо-атлантического альянса, в том числе Латвия, Литва и Эстония – мало соответствовали «элементарным условиям» для вступления в эти организации.

«Ещё меньше соответствовала Турция в 1952 году, когда её брали в НАТО. Когда сегодня среди кандидатов в ЕС, типа Албании, то вы тоже будете удивлены, какой они совершили якобы прорыв и насколько они «соответствуют» всем этим критериям», – негодовал экс-министр.

В тоже время, он посетовал, что Берлин и Париж не горят желанием допускать Украину к ЕС, а Вашингтон не даёт отмашку на приём Украины в НАТО.

«Поэтому надо говорить честно, объективно, что не Эстония решает, когда Украина будет в ЕС. Там есть такие серьёзные страны, как Германия и Франция. Фактически должен быть консенсус между этими двумя странами касательно того принимать Украину или нет.

Сегодня мы видим, что ни в Германии, ни во Франции рассматривать серьёзно вопрос по поводу вступления Украины в ЕС не хотят. Самое страшное в том, что другая организация – НАТО, где первую скрипку играют США, если бы они очень сильно захотели, то поверьте мне… Турция же в НАТО, но не в ЕС», – приводит рассуждения Ревы «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.08.21

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