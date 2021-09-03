В Европе «точно не поддерживают» членство Украины в НАТО – администрация Зеленского

В Киеве достоверно осведомлены о том, что часть стран ЕС категорически против вступления Украины в НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, объясняя журналистам, почему Украине придётся отложить на неопределённую перспективу вопрос о членстве в Североатлантическом альянсе.

По его словам, поддержки США оказалось недостаточно.

«Штаты нас в этом поддерживают. Однако мы все прекрасно понимаем, что позиция США хоть и является одной из ключевых, но в НАТО много стран-участниц. Среди них есть те, которые, как мы точно знаем, не поддерживают стремление Украины», – посетовал Ермак.

Вместе с тем, он утверждает, что США готовы на ряд «достаточно серьёзных шагов» против Москвы в случае военной эскалации на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.09.21

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