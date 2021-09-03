Глава администрации Зеленского: США готовы к серьёзным военным шагам против РФ из-за Украины

США не допустят военной эскалации на Украине «со стороны России», а если такое произойдёт, то Вашингтон готов предпринять ряд «достаточно серьёзных» шагов против Москвы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, такие заверения от Джо Байдена якобы получил Владимир Зеленский во время их встречи тет-а-тет в Вашингтоне, и речь идёт не только о Донбассе, но и обо всём Черноморском регионе.

«Америка заявляет, что не допустит каких-либо эскалаций со стороны России в отношении Украины, и готова к достаточно серьезным шагам...

В случае, не дай Бог конечно, каких-то обострений, Украина не останется без помощи США», – утверждает Ермак.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 03.09.21

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