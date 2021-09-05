В Киеве нашли объяснение отказу Байдена посетить Украину в 2021 году

Обещание американского президента Джо Байдена своему украинскому коллеге посетить «Незалежную» не относится к 2021 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, взаимные визиты президентов двух стран в один год якобы противоречат установившейся «дипломатической практике», а президент Зеленский уже посетил Вашингтон несколько дней назад.

«Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год», – утверждает Кулеба.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.09.21

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