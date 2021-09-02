США не дали Украине никаких гарантий по санкциям против «Северного потока-2» и сохранению транзита газа

Соединённые Штаты выразили «намерение» законодательно и дипломатически способствовать сохранению украинского транзита российского газа после 2024 года и противодействовать «попыткам Кремля» применять энергетику в качестве «геополитического оружия».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в «Совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и США» по итогам встречи Байден-Зеленский.

Вашингтон также дежурно назвал проект «Северный поток-2» нежелательным.

Вместе с тем, в тексте нет ни конкретных обязательств США по украинскому транзиту и газопроводу «Северный поток-2», ни упоминания Германии, которая по соглашению с Вашингтоном обязалась содействовать продлению транзитного контракта Киева с Москвой.

Зато имеется пункт о «диверсификации поставок газа на Украину», что подразумевает навязывание Киеву дорогого американского сжиженного газа.

«Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против «Северного потока – 2», который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности.

Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украины в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия.

Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников», – говорится в тексте совместного заявления.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.09.21

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