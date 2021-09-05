«Будем замерзать» – в Киеве предупредили, что Украина останется совсем без газа из-за сокращения транзита

Запуск «Северного потока-2» и, как следствие, резкое сокращение транзита российского газа после 2024 года приведёт к тому, что Украина будет замерзать зимой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей, бывший начальник Главного управления МВД Украины в Крыму (1997-2000) генерал Геннадий Москаль.

По его словам, сейчас Украина отбирает российский газ для своих нужд напрямую из транзитной трубы, оформляя его как «европейский». С сокращением транзита «виртуальный реверс» станет невозможным, а покупать физические объёмы газа в ЕС и направлять их на Украину не получится технически.

В связи с этим Москаль призвал украинские власти договариваться о прямых закупках российкого газа с Москвой и продолжать получать эти объёмы из транзитной трубы.

«Может так произойти, что транзит даже не будет окупать содержание газотранспортной системы. Такое может тоже быть… Что, зимой мы будем замерзать? Если политический вопрос, позиция власти должна быть – или газ у агрессора мы не покупаем, значит, переходим на дрова, переходим на кизяки, переходим на солому, на сено, уголь, которого тоже нет. И все? Скажем – вот тебе, агрессор?», – иронически заметил украинский политик.

«Ну слушайте, давайте же будем реалистами. Мы не можем сегодня купить у кого-то другого, потому что газотранспортная система у нас чисто тело газотранспортной системы «Газпрома». Ну не можем мы купить у других. Не может быть чуда, поверьте мне», – приводит слова Москаля «Политнавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.09.21

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