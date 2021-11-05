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Пятница, 5 ноября 2021, 19:04 мск

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На Украине будут выбирать между освещением и отоплением домов

На Украине заканчивается энергетический уголь для производящих коммунальное тепло ТЭЦ. Однако замена угля газом представляется проблематичной, так как он слишком дорог и его тоже не хватает в газохранилищах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в Верховной раде Украины уже предупреждают, что к Новому году властям придётся выбирать из двух зол – оставлять дома жителей без света или без тепла.

«Посмотрите, что происходит у нас в энергетическом секторе, с 1 ноября прекращён импорт российского угля на Украину... Да, мы можем перейти на газ, потому что газ – резервное топливо, но посмотрите по какой цене у нас газ! А есть ли у нас достаточное количество газа? Нет, несмотря на мантру о том, что «Украина готова к отопительному сезону», – у нас серьёзные проблемы», – заявила депутат Виктория Гриб.

Между тем, министерство энергетики Украины уже приняло решение о срочном переводе украинских ТЭЦ на газ, который пока имеется в хранилищах. Однако, по прогнозам, запасы газа могут кончиться уже в начале января, так как эти объёмы не были рассчитаны на поддержание тепловой генерации.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.11.21

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