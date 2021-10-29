«Москва запретила»: на Украине заявили об остановке поставок энергетического угля из России

На Украине сообщили об остановке поставок в страну энергетического угля из России с 1 ноября. Такое заявление сделал сегодня глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

«С 1 ноября Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину», – написал он в своем телеграм-канале. Как утверждает парламентарий, речь идет об угле марки А (антрацит) и П (постный). Такой уголь завозила на Украину компания ДТЭК (Луганская и Криворожская ТЭС), «Донбассэнерго» (Славянская ТЭС) и «Технова» (Дарницкая, Сумская и Черниговская ТЭЦ).

Как отметил Герус, ссылаясь на участников рынка, запрет не распространяется коксующегося угля. «Запрет касается только угля, который используется для нужд энергетики», – уверяет он.

Надо отметить, что Россия является крупнейшим поставщиком угля на Украину. В первой половине этого года доля поставок российского угля в общем объеме импорта на украинском рынке составила 66,3%. Киев также импортирует уголь из США, Казахстана и Польши.

Осенью Украина столкнулась с большим дефицитом энергоносителей в стране на фоне рекордного роста цен на топливо. В этой ситуации Киев решил с 1 ноября возобновить импорт электроэнергии из России. Запрет на это действовал в последние пять месяцев. Восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступной мощности для импорта российской электроэнергии в ноябре.

Ранее сообщалось, что украинским посредникам не удалось договориться с республиками Донбасса о поставках донецкого угля для ТЭЦ Украины. Весь антрацит ЛДНР уйдет в Россию, которая заключила с Индией большой контракт на поставку 40 млн тонн угля.

Киев, Наталья Петрова

Киев. Другие новости 28.10.21

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