Пригороды Киева массово отключают от электричества

На Украине начались обещанные политиками и экспертами веерные отключения электроэнергии – под предлогом проведения «плановых ремонтов сетей». Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявлял об «очень высокой» вероятности веерных отключений электричества в столице и о возможных проблемах с отоплением.

Пока энергетики решили начать с пригородов. «Ремонты» продлятся до 22 ноября.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об отключении целого ряда населённых пунктов вокруг Киева сообщили в «ДТЭК Энерго», принадлежащем украинскому олигарху Ринату Ахметову.

Согласно опубликованному графику, с 12 по 22 ноября электроэнергию с утра до вечера будут отключать в Ирпене, Ворзеле, Гостомеле, Буче, Петропавловской Борщаговке, Мостище, Мироцьке, Коцюбинське, Горенке, Мощуне, Боярке, Новых Петровцах.

Сообщается, что часть домов, в которых нет альтернативного энергоснабжения, останутся без доступа не только к электричеству, но также к воде и теплу.

Напомним, ранее украинцы стали массово жаловаться в соцсетях на резко участившиеся «плановые ремонты» на электросетях, которые происходят подозрительно регулярно именно в вечерние часы – на пиках потребления.

Главный распределитель электричества «Укрэнерго» уверяет, что это никак не связано с веерными отключениями, однако эксперты уже призывают граждан готовиться к «устойчивому отсутствию света».

Отметим, что сейчас критический дефицит электроэнергии на Украине частично удовлетворяется поставками из Белоруссии, однако с наступлением настоящих холодов их будет не хватать, и «Незалежной» придётся обращаться к России, уверены эксперты.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.11.21

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