На Украине веерные отключения электричества маскируют под «плановые ремонты»

Украинцы массово жалуются в соцсетях на резко участившиеся «плановые ремонты» на электросетях, которые происходят подозрительно регулярно именно в вечерние часы – на пиках потребления.

Главный распределитель электричества «Укрэнерго» уверяет, что это никак не связано с веерными отключениями, однако эксперты уже призывают граждан готовиться к «устойчивому отсутствию света».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о возвращении в страну энергетических проблем 90-х годов предупредил экс-секретарь Совбеза Украины Александр Данилюк.

«Молодое поколение уже не знает о веерных отключениях света, а более взрослые должны их еще помнить. Так в 90-х боролись с дефицитом энергоносителей – тупо вырубали электрику по всей стране на несколько часов ежедневно. Очевидно, действующая власть решила не изобретать велосипед и действовать старыми методами.

Вполне вероятно, что такой режим будет распространен на всю страну. Вэлкам ту 90-е. Это означает, что предприятия остановятся. Обязательства по контрактам на поставки будут сорваны. Малый и средний бизнес загонят еще глубже под ковер, потому что, ясное дело, все магазины и ТРЦ – всё работает на электричестве. Добавьте к этому ограничения из-за локдауна – и картинка, которая вырисовывается, получается совсем апокалиптической», – написал Данилюк в своём Фейсбуке.

Отметим, что сейчас критический дефицит электроэнергии на Украине частично удовлетворяется поставками из Белоруссии, однако с наступлением настоящих холодов их будет не хватать, и «Незалежной» придётся обращаться к России, уверены эксперты.

Симферополь, Валентин Карамазов

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