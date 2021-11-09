Лукашенко передумал объявлять энергоблокаду Украине

Белоруссия продолжит поставлять Украине электроэнергию «согласно контрактным обязательствам».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в уточняющем сообщении «Белэнерго».

Там отметили, что вчерашнее письмо о прекращении поставок касалось лишь конкретных украинских компаний, с которыми не были вовремя заключены договоры на ноябрь.

Напомним, накануне в письме ГПО «Белэнерго» за подписью генерального директора Павла Дрозда говорилось об изменении условий сотрудничества: «ГПО «Белэнерго» сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется».

В СМИ резонно расценили это письмо как прекращение Минском поставок электроэнергии «недружественному киевскому режиму».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.11.21

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