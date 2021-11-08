Белоруссия объявила об остановке поставок электроэнергии на Украину

Поставки электроэнергии в объединенную энергосистему (ОЭС) Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов с ноября осуществляться не будут, – заявили в Государственном производственном объединении (ГПО) «Белэнерго». Кроме этого, «Белэнерго» не собирается заключать с Украиной новые рамочные контракты, – сообщает издание Страна. UA.

В письме ГПО «Белэнерго» за подписью генерального директора Павла Дрозда говорится об изменении условий сотрудничества: «ГПО «Белэнерго» сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется».

На письмо «Белэнерго» своим контрагентам отреагировал украинский депутат Евгений Шевченко. Он считает, что переживать Украине на счет поставок белорусского электричества особо не стоит, что заявление «Белэнерго» о прекращении действия контрактов на поставку электроэнергии в Украину не означает, что импорт электричества из Белоруссии вообще прекратится.

«Не стоить бить тревогу. Электроэнергия из Беларуси будет. И в ноябре, и в декабре. Вопрос количества», – написал Шевченко в своем телеграмм-канале.

Киев, Иван Бабурин

Киев. Другие новости 08.11.21

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