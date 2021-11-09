«Поезд ушёл» – на Украине не видят выхода из энергетического кризиса

На Украине фактически сорван отопительный сезон, уголь кончается, а поставки электричества из России и Белоруссии сорваны из-за деструктивной политики властей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением в Киеве выступил сооснователь украинского Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.

«Отопительный сезон фактически сорван. На ТЭС сейчас находится 480 тыс. тонн угля. Дальше этот объем будет только сокращаться. Чтобы помочь представить масштаб катастрофы – я хочу напомнить февраль, когда тоже был кризис и мы более-менее успешно вышли из него исключительно за счет импорта электроэнергии из Белоруссии и России, и тогда на складах был зафиксирован рекордно низкий показатель запасов угля – 450 тыс. тонн. Сегодня, на начало отопительного сезона – 480 тыс. тонн угля.

Где мы находимся? Мы на самом деле сегодня находимся в конечной точке. Какой выход из этой ситуации? Поезд ушел, мы не сели в последний вагон, даже не попробовали добежать до него. Потому что не могли – по разным причинам», – приводит слова Корольчука «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.11.21

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