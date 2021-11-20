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Воскресенье, 21 ноября 2021, 01:36 мск

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Вся Украина собралась у экранов – встречать корабль с американским углём

На Украину прибыло первое судно класса «Панамакс» с 60,5 тысячами тонн угля для ТЭС, вырабатывающих тепло.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом поспешили сообщить телеканалы украинского олигарха Рината Ахметова, энергетические компании которого заключили с американцами контракт на поставку 470 тысяч тонн угля.

Сообщается, что до конца января прибудут ещё шесть подобных кораблей с дефицитным топливом.

Первая партия предназначена для ТЭС «Центрэнерго». Между тем, украинская пресса напоминает, что 470 тысяч тонн к Новому году – не решат проблему острой нехватки энергетического угля.

По данным министра энергетики Украины Германа Галущенко, для безаварийного прохождения отопительного сезона стране необходимо срочно импортировать ещё 3,5 миллиона тонн.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2021, РИА «Новый День»

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