На украинских ТЭС остановлены уже 62 энергоблока из 88

На Украине заканчивается энергетический уголь и останавливается всё больше энергоблоков на теплоэлектростанциях. Если несколько дней назад ещё работали 33 энергоблока, то сегодня уже 26.

Общая мощность генерации всех 15-ти ТЭС сократилась до 4,1 тыс. МВт. Для сравнения, российский Крым потребляет около полутора тысяч мегаватт.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о критическом сокращении запасов угля на складах ТЭС и ТЭЦ сообщил сегодня депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, опубликовав официальную сводку.

«По состоянию на 10 ноября на украинских складах находится 447,9 тысяч тонн угля. Это на 310,4 тысяч тонн меньше гарантированного запаса», – говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что на открытой угольной площадке самой мощной в Киевской области Трипольской тепловой электростанции практически не осталось угля. Склад заполнен сырьём менее чем на 10%.

Энергетический уголь из России перестал поступать на Украину в конце октября.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.11.21

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