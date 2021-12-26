Около трети украинцев заявляют об отключениях света

На Украине продолжаются остановки энергоблоков ТЭЦ и ТЭС из-за отсутствия или дороговоизны энергетического сырья. В результате всё чаще происходят так называемые аварийные отключения от электроэнергии жилых домов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

По её мнению, все успокоительные заявления власти на деле оказываются пустыми словами.

«По опросам, 26 процентов граждан Украины говорят о том, что у них уже начались отключения света. Это происходит, когда премьер-министр говорит, что у нас всё нормально, и никаких проблем нет. Но точно в этот же день СБУ сделали заявление о том, что страна находится в шаге от остановки ТЭЦ. Уже сегодня 20 блоков ТЭЦ стоят, значительное число ТЭЦ остановилось.

Вчера снова Национальная комиссия регулирования электроэнергетического сектора, указом президента ввела повышение налога на транспортировку электроэнергии с 11 до 21 процента. Я хочу спросить: куда дальше?» – приводит слова Тимошенко «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее Служба безопасности Украины предупредила кабмин страны об угрозе отключения целых регионов от отопления.

Симферополь, Валентин Карамазов

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