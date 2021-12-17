СБУ предупреждает кабмин Украины об угрозе отключения целых регионов от отопления

Служба безопасности Украины направила кабинету министров письмо, в котором говорится об остановке в ближайшее время предприятий, снабжающих теплом регионы Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом ссылкой на свои источники в руководстве СБУ сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Причина прекращения работы теплогенерирующих станций в катастрофической нехватке энергетического угля.

«Одним из негативных явлений при прохождении осенне-зимнего периода (ОЗУ) 2021-2022 является непринятие надлежащих мер по накоплению угля на складах ТЭС/ТЭЦ. В частности, на 01.12.2021 на складах находится 486,2 тыс. тонн угля при плановом накоплении 2632,7 тыс. тонн (отклонения – 2146,5 тыс. тонн), что в свою очередь свидетельствует о критическом запасе указанного топлива», – говорится в служебном документе.

На грани остановки уже находятся пять предприятий, обеспечивающих теплом целые регионы на востоке, севере и в центре страны.

«Славянская ТЭС имеет в 50 раз ниже необходимого запаса угля. Луганская ТЭС имеет в четыре раза ниже минимально необходимых запасов. Черниговская ТЭЦ – запасы в пять раз ниже нормы. Дарницкая ТЭЦ вообще не имеет запасов», – сообщается в докладе СБУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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