В Киеве предупредили о грозящей опасности от работающих на износ АЭС и ГЭС

Украинские власти на фоне дефицита угля и газа впервые в истории страны отдали приказ запустить все имеющиеся в наличии 15 энергоблоков четырёх АЭС и задействовать неприкосновенные аварийные запасы воды в водохранилищах для безостановочной выработки электроэнергии на ГЭС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил экс-глава офиса президента Украины, юрист Андрей Богдан.

По его словам, ситуация беспрецедентная и грозит как серьёзными инцидентами в атомной электрогенерации, так и гидрокатастрофами на днепровском каскаде ГЭС.

«У нас, кроме управленческого кризиса, мы понимаем, что наступает энергетический кризис… На сегодняшний день наше потребление той электроэнергии, которую использует государство для своих нужд, не соответствует тем возможностям государства производить электроэнергию на тех предприятиях, которые у него есть… Производство в большой своей части – это атомные электростанции. На сегодняшний день работают 14 из 15 атомных энергетических блоков!», – эмоционально отметил Богдан.

«Чтобы вы понимали, за историю Украины никогда такого количества атомных энергоблоков не работало. Максимум, что работало, это 13. Один в это время стоял на ремонте, а один имел резерв. Если что-то ломается, если срабатывает автоматика, вылетает один атомный энергетический блок, то включается моментально второй, замещает его. На сегодня такой возможности нет», – предупредил он.

«Мало того, по планам, которые озвучивает власть, они в феврале планируют запустить все 15 блоков. Это, чтобы вы понимали, за тем, что изучала инженерная мысль, когда строили эти атомные энергетические блоки. В Украине никогда не работали 15, и к каким последствиям это приведет, мы не знаем. Мы можем дискутировать между собой, но этого еще никто не пробовал», – подчеркнул Богдан.

«Еще один большой фактор, который очень сильно влияет на энергобаланс, – это наличие воды в водохранилищах. Если спросить тех людей, которые живут возле водохранилищ, они подтвердят – воды нет, воду уже спустили. Это пиковые нагрузки на 12 и 18 часов на протяжении дня. Включаются ГАЭС и ГЭС, и вода спускается, производится электроэнергия», – поделился данными юрист.

«На сегодняшний день воды осталось… при необходимых в Кременчугском водохранилище 78 метров воды – у нас осталось 76,73, а максимальная граница, за которую никто не спускался – это 75,75. То есть, у нас осталось меньше метра воды. Они на сегодняшний день обсуждают возможность забора воды ниже нижнего инженерного порога. Но что будет за этим нижним инженерным порогом, мы также никогда не проходили – ни в советские времена, ни во времена независимой Украины. Это такие экспериментаторы, и в каждом из этих экспериментов у нас может что-то отвалиться», – приводит слова Богдана «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее украинский экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что дефицит угля привёл к эффекту домино в энергетике Украины. В свою очередь, Служба безопасности Украины предупредила об угрозе отключения целых регионов страны от отопления.

Симферополь, Валентин Карамазов

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