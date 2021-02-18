Каскад днепровских плотин грозит превратиться в «десятки Чернобылей» – глава украинских промышленников

Изношенность гигантских объектов критической инфраструктуры на Украине грозит обернуться масштабными катастрофами, равными чернобыльской.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом этом в эфире UkrLife.TV заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

По его словам, в случае техногенных происшествий на плотинах водохранилищ в зоне чрезвычайных бедствий единовременно окажется более десяти миллионов человек.

«Деградация государственной системы настолько серьезна, что сегодня даже в таком важнейшем комплексе как энергетический нет четкой стратегии секторальной программы развития. Есть проблематика изношенности инфраструктуры. Минимум 70 процентов трансформаторов надо менять, равно как и все, что касается безопасности системы.

В атомной энергетике приходит время продления сроков эксплуатации, а это очень затратные мероприятия. У государства должна быть четкая программа модернизации инфраструктуры, основных фондов, объектов генерации и так далее. Все это хаотично.

К сожалению, моральный и физический износ доходит до критического уровня. В том числе, это касается каскада водохранилищ на Днепре – еще в 2016 году с помощью европейских экспертов мы доводили до президента и правительства, что надо серьезно заняться капитальными ремонтами каскада на Днепре.

Это территория на которой живут 10-12 миллионов человек. Не дай Бог техногенное происшествие – будет десятки Чернобылей. Этим надо заниматься – привлекать инвестиции, создавать условия, выделять государственный ресурс», – приводит слова Кинаха «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что за рубежом принято решение закрыть все украинские АЭС.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.02.21

«В полном составе»: на Украине потребовали отставки правительства. / Главу Симферополя «уволили» ее же подчиненные. / Вакцина или отставка: главе Минздрава Украины дали срок до конца февраля. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»