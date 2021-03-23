«Днепр гибнет»: питьевой воды на Украине осталось на несколько лет

Главная водная артерия Украины лишается притоков и постепенно превращается в зловонное болото, загрязнённое пестицидами, лекарствами, ядохимикатами и вредными тяжелыми металлами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

По его словам, если не предпринять срочных и масштабных мер по восстановлению речных ресурсов, требующих огромного финансирования, то через несколько лет Украина лишится собственной питьевой воды.

«Значительное превышение по антидепрессантам в бассейне Дона Северский Донец. Бассейны Днепра, верхнего и среднего – превышение по фармацевтическим препаратам «ковидного» протокола. Большое превышение по пестицидам, агрохимикатам.

В бассейнах Десны даже ртуть в рыбе. К тому же из-за неконтролируемых выбросов предприятий и отсутствия фильтров на ливневках по всей стране Днепр гниет, цветет, мелеет, становится болотом. Зимой вода в реке ухудшается из-за соли, которой посыпают дороги. К тому же, из-за загрязнения отсутствует течение в Днепре», – сообщил министр.

Напомним, о гибели притоков Днепра и других рек «Незалежной» заявили ранее в украинском представительстве Всемирного фонда природы.

«Это связано с трансформацией рек – незаконным выпрямлением русла, созданием искусственных барьеров, разрушением природных комплексов в поймах, в частности, для агропроизводства, добычей песка и гравия в руслах и сплошной вырубкой лесов», – отметили в фонде.

Симферополь, Валентин Карамазов

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