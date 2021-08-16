На Украине прогнозируют продажи питьевой воды по цене бензина и выше

Загрязнение и исчезновение притоков Днепра и, как следствие, катастрофическое обмеление главной водной артерии страны приведёт к дефициту воды на Украине в ближайшее время.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

По его словам, ситуацию усугубляет износ всех водопроводов – как магистральных, так и в жилых домах. Кроме того, 90% подаваемой потребителям воды не соответствует санитарным нормам.

«Лучше уезжать из страны, чем всё это восстанавливать», – отметил Несмиянов.

Ещё одна напасть – участившиеся засухи и жара.

«Температурный режим растет, осадков мало, вода будет на вес золота. На заправку будет дешевле заехать, чем купить стакан воды. А мы всё дальше убиваем Днепр», – приводит слова эксперта «Украина.ру».

Напомним, ранее министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский заявил, что Днепр лишается притоков и постепенно превращается в зловонное болото, загрязнённое пестицидами, лекарствами, ядохимикатами и вредными тяжелыми металлами.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.08.21

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