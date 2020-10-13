На Украине заканчивается питьевая вода – уже гибнет речная фауна

Украина оказалась на грани экологической катастрофы и острого дефицита воды из-за бесхозяйственного и хищнического отношения к речным ресурсам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

«Мы стоим на грани экологической катастрофы. Украина катастрофически теряет воду. Мало того что Украина – одна из наименее обеспеченных стран в Европе, так мы еще и очень хищнически относимся к этому ресурсу», – заявила эксперт.

Между тем, о массовой гибели пресноводных животных уже сообщили в украинском представительстве Всемирного фонда природы.

«Мы наблюдаем резкое уменьшение численности видов водных животных на Украине. Это связано с трансформацией рек – выпрямлением русла, созданием искусственных барьеров, разрушением природных комплексов в поймах, в частности, для агропроизводства, добычей песка и гравия в руслах и сплошной вырубкой лесов. Системно в Украине не введен мониторинг пресноводных биологических ресурсов, а плана действий по восстановлению популяций нет», – говорится в докладе Фонда.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.10.20

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