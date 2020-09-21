На Украине исчезают пресноводные животные и гибнут реки

Пресноводные биологические ресурсы Украины оказались на грани исчезновения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в украинском представительстве Всемирного фонда природы.

«Мы наблюдаем резкое уменьшение численности видов водных животных на Украине. Это связано с трансформацией рек – выпрямлением русла, созданием искусственных барьеров, разрушением природных комплексов в поймах, в частности, для агропроизводства, добычей песка и гравия в руслах и сплошной вырубкой лесов. Системно в Украине не введен мониторинг пресноводных биологических ресурсов, а плана действий по восстановлению популяций нет», – говорится в докладе.

По словам экозащитников, проблемы с экологией на Украине достигли угрожающих масштабов и усугубляются с каждым годом.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что варварское отношение на Украине к землям сельскохозназначения привело к фактическому исчезновению знаменитых украинских чернозёмов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.09.20

«228 агентов Кремля»: в Киеве испугались экономической мести Лукашенко. / В администрации Симферополя разгорелся серьезный конфликт между ключевыми фигурами. / В Севастополе выявили 27 новых случаев заболевания Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»