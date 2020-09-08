Киевский эксперт вынес приговор хвалёным украинским чернозёмам

Варварское отношение на Украине к землям сельскохозназначения привело к тому, что знаменитые украинские чернозёмы практически исчезли.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве рассказал политический эксперт Дмитрий Джангиров.

«Мы не просто отстаём от всего мира, но мы себя всё время обманываем и резко преувеличиваем свою нужность и важность. У нас же до сих пор можно почитать всякий бред про украинский чернозём. Потому что ещё в 2018 году официальные анализы показали, что в нашей почве три-четыре процента гумуса... Да, это хорошая почва, но не более. Потому что чернозём – это от 4 до 12 процентов, у нас нет того количества питательных веществ, которые необходимы. У нас хорошая почва, но уже фактически чернозём только пятнами», – отметил эксперт.

По его словам, главной причиной эррозии чернозёма стало повсеместное использование хорошо продающихся в Европе технических культур, в отличие, например, от пшеницы, которая в достатке производится в ЕС.

«Потому что так варварски использовали землю, особенно когда перешли на рапс, свеклу и прочие технические культуры. Это всё истощает землю. Причём нужна постоянная рекультивация, но никто этим не занимается, потому что всем плевать», – сказал Джангиров.

Окончательная смерть плодородным чернозёмам придёт после продажи земли иностранцам, которую инициировал президент Зеленский и узаконила Верховная рада.

«При той цене, за которую собираются продавать землю, грубо говоря, 20 тысяч гривен за гектар, а оптом, наверное, будет дешевле. При такой цене вообще ничего вкладывать не надо, ты все равно отобьёшь инвестиции и так до конца, пока не убьёшь землю», – приводит слова Джангирова «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что небывалая засуха и многолетняя эррозия плодородных почв привели к резкому снижению сбора зерновых культур на Украине и экспорту их за рубеж.

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