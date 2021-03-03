Украинские молочники взбунтовались против ЕС

Киевские власти должны срочно ввести квоты на импорт молочной продукции из ЕС, так как украинские производители массово разоряются, а отчественная молочная отрасль уже на грани краха.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил зампредседателя Всеукраинского аграрного совета (ВАС) Михаил Соколов.

По его словам, органы ЕС ведут агрессивную ценовую политику и скрыто субсидируют своих производителей, нанося колоссальный ущерб украинским молочникам.

«В 2020 году Украина впервые за свою историю стала нетто-импортером молочной продукции – импорт перевесил экспорт молочки вдвое. Причина – в скрытом субсидировании экспорта молочных продуктов на Украину рядом европейских стран», – приводит слова Соколова «Украина.Ру».

Однако, по словам другого эксперта, призывы украинских аграриев ни к чему не приведут, так как «Незалежная» обязана строго выполнять подписанную Ассоциацию с ЕС, где и прописаны дискриминационные в отношении украинских производителей меры.

«Я думаю, что при подписании Соглашения об ассоциации с Европейским союзом со стороны наших государственных деятелей было пропущено изучение экономической ситуации и вопрос поддержки сельхозпроизводителей, которая существует в ЕС», – сетует глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.03.21

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