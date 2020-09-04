Обмен санкциями: Россия нанесла удар по важному аграрному сектору Украины

Россельхознадзор запретил с 4 сентября транзит по территории России живого скота, птиц и животноводческой продукции из Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте ведомства.

Запрет связан с отстутствием реакции Киева на многочисленные запросы Россельхознадзора в связи с распространением болезней животных на территории Украины.

Ограничения распространяются на транзит крупного и мелкого рогатого скота, свиней, сельскохозяйственных птиц и животноводческой продукции, которые несут риск распространения заболеваний.

«С целью снижения рисков распространения африканской чумы свиней, высокопатогенного гриппа птиц, губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота во время транспортировки живых животных и продукции, следующих транзитом через территорию Российской Федерации, учитывая отсутствие ответа украинской стороны на неоднократные запросы Россельхознадзора о мерах принимаемых по предупреждению распространения гриппа птиц, АЧС и блютанга, а также в связи с нарушениями на границе при транзите живых животных, с 4 сентября 2020 года вводятся временные ограничения на транзит через территорию Российской Федерации из Украины крупного и мелкого рогатого скота, свиней, сельскохозяйственных птиц, животноводческой продукции, несущей риск распространения указанных заболеваний», – говорится в документе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.09.20

Против группы украинских депутатов возбуждено уголовное дело за посещение Госдумы. / Статистика Развожаева: отчеты главы Севастополя противоречат официальным данным. / Глава МИД Украины призвал «партнёров» остановить «Северный поток – 2». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»