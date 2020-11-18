Госстат Украины сообщил об обрушении сельхозпроизводства в стране

Производство сельскохозяйственной продукции на Украине за 9 месяцев текущего года упало на 14,2% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Госстат Украины.

При этом отмечается, что темпы падения особенно ускорились в последние месяцы.

Наибольшее падение зафиксировано на сельскохозяйственных предприятиях – 18,1%. Частные мелкие хозяйства сократили производство на 6,8%.

Падение производства в растениеводстве составило 16,9%, в животноводстве – 2,7%.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Россия вышла на первое место по поставкам свиного сала в «Незалежную» и вошла в тройку главных экспортёров картофеля.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.11.20

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